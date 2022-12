Cristiano Ronaldo rimane con una sola possibilità

La carriera di Cristiano Ronaldo potrebbe prendere una svolta impensabile soltanto pochi mesi fa. Senza alternative in Europa dopo la risoluzione del contratto col Manchester United (per l'ormai famosa intervista pre-Mondiale nella quale criticava la dirigenza dei Red Devils e il tecnico Erik Ten Hag ), la carriera del portoghese sembra ormai indirizzata verso il Medio Oriente.

Sul tavolo infatti ci sarebbe una sola proposta concreta, quella dell' Al Nassr ma, come riporta AS, lo stipendio sarebbe differente da quello preventivato.

Zero proposte dall'Europa, Ronaldo verso il Medio Oriente

Dal 22 novembre, giorno della separazione ufficiale tra Ronaldo e i Red Devils, a CR7 non è arrivata nessuna offerta ufficiale dall'Europa. In molti ci avevano pensato la scorsa estate, tra cui Atletico Madrid e Chelsea, ma le richieste economiche del portoghese hanno frenato tutti.

Dunque, come ha appreso Diario AS, Cristiano ha ricevuto da settimane un'offerta formale dall'Al Nassr fino al 2025. Lo stipendio più alto della squadra però sono i 10 milioni guadagnati da Talisca, molto lontani dalle richieste del fenomeno di Madeira. La sensazione dunque è che la cifra della quale si era parlato (circa 200 milioni di euro a stagione) saranno coperti in larga parte dagli sponsor.

L'Al Nassr libera il numero 7, anche Rudi Garcia ci crede

"Quello che vedo è che la notizia dell'offerta per Cristiano è stata una telenovela e una promozione molto importante per l'Al Nassr".

Così ha parlato pochi giorni fa ad AS l'allenatore della formazione saudita, Rudi Garcia. Lungi dallo scoraggiare i tifosi , le parole del tecnico dell'Al Nassr sono state accolte con un certo ottimismo a Riyadh, dove, guarda caso, dall'11 al 15 gennaio si disputerà la Supercoppa di Spagna, chissà se in concomitanza con la nuova firma di Cristiano.

Per la squadra araba potrebbe essere necessario, scrivono dalla Spagna, liberare qualche posto in attacco nel corso della finestra di trasferimenti invernale (1-29 gennaio) per far post a Ronaldo. Nello specifico uno dei candidati a partire sarebbe una delle attuali stelle della formazione, Pity Martínez.

Inoltre, curiosamente, la scorsa estate il numero 7 dell'Al Nassr è rimasto libero. L'ex proprietario, Jaloliddin Masharipov, ha scelto infatti di passare al numero 77. Un'iniezione di fiducia per i tifosi di Riyadh, che hanno iniziato a indossare la maglia dell'Al Nassr con il numero 7... e con il nome di Cristiano.