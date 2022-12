Ronaldo, c'è un indizio decisivo che svela il suo futuro

Ha lasciato Madrid

Dopo aver vissuto l’eliminazione con il Portogallo, Cristiano Ronaldo era tornato immediatamente al lavoro nel centro sportivo del Real Madrid. Ma il fuoriclasse da qualche giorno non si vede più a Valdebebas perché nelle ultime ore si sarebbe trasferito a Dubai in attesa di recarsi in Arabia Saudita per incontrare i dirigenti dell’Al Nassr. Per Ronaldo è pronto un contratto triennale fino al 2025. La cifra fa tremare i polsi: 500 milioni.