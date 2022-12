“Ronaldo firmerà con Al Nassr e Arabia Saudita fino al 2030”

Cristiano Ronaldo vicinissimo all'Al Nassr. Lo rivela Marca. Il portoghese è pronto a firmare per due anni e mezzo per la squadra saudita. La società questa volta non ha negato, dunque l'accordo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, una volta che Cr7 avrà deciso di andare a Riad per mettere nero su bianco l'ultimo contratto della sua vita calcistica.

“Ronaldo, addio ai campionati d'elite” Ronaldo non firmerà solo un contratto da giocatore, ma qualcosa in più. Quando smetterà di giocare, infatti, vestirà i panni di ambasciatore dell'Arabia Saudita, fino al 2030, per fare da uomo immagine e sponsorizzare la candidatura del Paese a ospitare i Mondiali del 2030, insieme a Egitto e Grecia.