Neuer si è infortunato sciando: il Bayern pensa al Dibu Martinez

Con Manuel Neuer fuori causa per una caduta sulla neve mentre sciava (operato successivamente al ginocchio, la stagione è già finita), il Bayern Monaco si guarda in giro alla ricerca di un nuovo portiere di livello che possa sopperire a questa assenza. I bavaresi vorrebbero mettere le mani su un numero uno già nel mercato di gennaio e il nome monitorato sarebbe quello di Emiliano 'Dibu' Martinez .

Bayern Monaco: Martinez per la super partita contro Messi

A riferire di questo interessamento per Martinez è il Mundo Deportivo. Il portiere dell'Argentina è appena diventato campione del mondo in Qatar, venendo premiato anche con il guanto d'oro per le sue prestazioni. Pazienza, avranno pensato a Monaco di Baviera, se gli atteggiamenti durante e dopo il Mondiale sono stati poco eleganti.