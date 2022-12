'Kessie, il Tottenham di Conte offre 15 milioni'

Kessie e la Premier League: "Così il Barcellona potrà rinnovare il contratto dei gioielli di casa"

Kessie non si è affatto ambientato dalle parti del Camp Nou, come invece potrebbe fare in un campionato come la Premier League, che richiede - in primis - spiccate doti fisiche in mezzo al campo. Sempre secondo Sport, "il Barcellona vuole usare il centrocampista ivoriano come moneta di scambio per potere agire sul mercato in caso di necessità. In questo senso, si attende un primo rialzo degli Spurs". Se tutto andasse in port, in questo senso, si potrebbe sbloccare la situazione rinnovi dei gioielli di casa Gavi, Araújo e Balde.