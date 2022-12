Laporta chiude su Kessie: "Inter? No, resta al Barcellona"

Continuano a rincorrersi le voci di mercato in merito a un immediato ritorno a Milano da Barcellona di Franck Kessie, ma questa volta sponda Inter. Il centrocampista ivoriano, al momento, non si è per nulla adattato alla realtà blaugrana con appena 7 presenze nel campionato spagnolo. Una rete in Champions, ma realizzata nella semplice goleada casalinga al derelitto Viktoria Plzen.

Barcellona, Laporta: "Kessie non andrà all'Inter. Anzi..." In un'intervista al canale ufficiale del club, Barça Tv, il presidente Joan Laporta ha parlato di lui e Andreas Christensen, arrivato "a braccetto" dell'ivoriano in Catalogna. Anche l'ex Chelsea, però, ha mostrato non poche difficoltà: "Non è vero che Kessie vuole andar via dal Barcellona. Resterà con noi, esattamente come Christensen e son convinto che, insieme, saranno protagonisti di un'ottima seconda parte di stagione".