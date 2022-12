La mamma di Ronaldo commenta il passaggio all'Al Nassr: nel messaggio c'è una richiesta

Un affare che ha fatto rumore ed entra di diritto nella storia del calciomercato quello che ha portato lo svincolato di lusso Cristiano Ronaldo a firmare per l'Al Nassr. Dopo l'addio alla Juve e il ritorno poco fortunato al Manchester United, da cui ha divorziato durante la sosta per i Mondiali in Qatar, l'ex Real Madrid ha accettato lo stipendio faraonico offertogli dal club di Riad e il ruolo di 'ambasciatore' in vista del Mondiale 2030 che l'Arabia Saudita punta ad ospitare.