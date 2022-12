Ronaldo e quella frase che ora stona: “Io in Arabia? Ho una dignità…”

Alla fine Cristiano Ronaldo ha scelto i milioni dell'Arabia Saudita e dell'Al Nassr, che lo copriranno d'oro per due anni e mezzo fino al 2025: circa 70 milioni di ingaggio a stagione, una cifra enorme. Eppure, pochi anni fa - era il 2015 - CR7 giurava di terminare la sua carriera "con dignità" in un top club, promettendosi di non andare a giocare nei campionati del Medio Oriente e in MLS. "Non mi ci vedo", diceva in un'intervista concessa alla tv inglese. E invece...