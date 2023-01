Il contratto folle di Cristiano Ronaldo: quanto guadagna al secondo

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Dopo il suo sbarco a Riad e mentre cresce l'attesa per la sua presentazione ufficiale all'Al-Nassr in programma oggi (martedì 3 gennaio), continua a far discutere l'incredibile ingaggio che Cristiano Ronaldo percepirà in Arabia Saudita dove per lui hanno studiato anche un ruolo di 'ambasciatore' in vista della candidatura del Paese per i Mondiali del 2030.