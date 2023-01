Roma, Shomurodov allo Spezia. Ilic e Hien verso il Torino

Il desiderio di Ivan Ilic (21) di giocare ancora in Italia ha permesso al Torino di rimanere sempre in corsa e di arrivare ieri a dama, dopo una serie di incontri e confronti allargati con il Verona e l’intermediario dell’affare. La presa di posizione poi del tecnico Ivan Juric, grande sponsor dell’affare, ha messo la trattativa nella direzione della chiusura sulla base di 23 milioni per il pacchetto completo, Ilic più Isak Hien (24). Il serbo firmerà subito per i prossimi cinque anni, mentre nei piani del club di Cairo il difensore dovrà rimanere fino a giugno in Veneto. Ma serve il suo sì. I granata hanno quindi pareggiato l’offerta dell’ Olympique Marsiglia e portato a casa l’obiettivo numero uno del tecnico croato, fortemente voluto anche dalla colonia serba della squadra. Attenzione, quindi, alle possibile cessione di Sasa Lukic (26): il centrocampista, in scadenza nel 2024, ha ricevuto un’importante offerta dal Fulham.

Si allo Spezia

Dopo la forte accelerazione dei giorni scorsi, seguita dall’accordo con la Roma, lo Spezia è vicinissimo a Eldor Shomurodov (27). I liguri ieri hanno infatti limato alcuni dettagli dell’intesa che prevede il trasferimento dell’uzbeko con la formula del prestito secco (circa 1,2 milioni) senza riscatto. Decisivo l’intervento del tecnico Luca Gotti, che ha voluto fortemente l’attaccante ai margini del progetto di José Mourinho. Il programma di oggi prevede gli ultimi passaggi burocratici, prima della formalizzazione dell’affare con la Roma. Ufficiale, intanto, l’arrivo di Przemyslaw Wisniewski (24): il sostituto di Jakub Kiwior (22) ha firmato un contratto fino al 2027. Adolfo Gaich (23) torna in Italia, dopo aver indossato la maglia del Benevento ed esser diventato l’idolo dei tifosi sanniti per lo storico gol contro la Juventus all’Allianz Stadium. L’attaccante argentino sostituisce l’infortunato Thomas Henry (28) e rientra così in Serie A con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 5 milioni. Insieme a lui Ondrej Duda (28): lo slovacco è stato scelto come sostituto di Ivan Ilic (21). Dejan Stankovic presto potrà abbracciare Aleksandar Dragovic (31). Dopo una lunga attesa, fatta di rilanci e avvicinamenti, la Stella Rossa ha dato il via libera al centrale che finalmente raggiungerà il suo amico. Ad un passo anche Michaël Cuisance (23) del Venezia.

Casting

In queste ore prima della fine del calciomercato, prevista per il 31, i blucerchiati faranno quindi il possibile per piazzare Omar Colley (30), offerto a Cremonese, Salernitana e diverse squadre di B. A proposito dei campani, proseguono i contatti per Salva Ferrer (25) e Daniele Verde (26), entrambi dello Spezia. Ieri il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha fatto anche un sondaggio per Koray Guenter (28) e il fantasista argentino Ignacio Schor (22). Infine, l’Udinese conta di piazzare Ilija Nestorovski (32), proposto proprio alla Sampdoria e anche a società della serie cadetta. I friulani si sono coperti con l’arrivo del giovane Sekou Diawara (18), ufficializzato ieri.