Zaniolo, ecco le prime parole da giocatore del Galatasaray: il messaggio sui social

ISTANBUL (TURCHIA) - “Sono molto dispiaciuto per Muhammed e per il popolo turco. Io ho dato il mio contributo, facciamolo tutti e tutti insieme saremo più forti di prima. Queste le prime parole di Nicolò Zaniolo da calciatore del Galatasaray, postate dal club di Istanbul sui propri profili social con l'ormai ex Roma vestito con la sua nuova maglia.

Al lavoro per gli aiuti Un pensiero per la Turchia ancora sotto shock per il terribile sisma che ne ha devastato una parte del territorio ("Stiamo aspettando che i vostri aiuti raccolti allo stadio Nef e nelle strutture del Galatasaray - ha aggiunto la società - vengano consegnati nelle aree disastrate") e in particolare per Muhammed Emin Ozkan, giovane tifoso del 'Gala' morto a 17 anni.