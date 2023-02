"Neymar via, il Psg apre alla cessione: cinque top club in pole"

Il Psg è in crisi da tre partite: è uscito dalla Coppa di Francia per mano dell'Olympique Marsiglia, ha perso la successiva gara di Ligue 1 contro il Monaco e soprattutto è caduto 1-0 nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco e ora rischia di rinunciare ancora al sogno di trionfare in Europa (ritorno l'8 marzo a Monaco). Galtier chiede una scossa ai suoi, ma anche da lui la società si aspetta di più nella fase più calda della stagione, quella decisiva.

Cinque big di Premier pensano a Neymar

Come se non bastasse, a tutto questo si aggiungono le solite voci su Neymar, finito nella bufera dopo essere stato pizzicato in un lussuoso hotel parigino mentre gioca a poker, e pure accostato a cinque big di Premier League: stando a quanto si legge su The Sun, Chelsea, Liverpool, City, United e Newcastle starebbero sondando il terreno per una trattativa con O Ney, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Partirebbe in estate per una cifra enome, ma la sua cessione non è più così improbabile. Sembra che gli intermediari dei club inglesi abbiano già avuto dei contatti preliminari, con il Psg che sarebbe aperto all'addio. Tutto è possibile, ma è ancora presto.