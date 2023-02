Festa Bayern con Coman e la papera di Donnarumma: Psg ko

PARIGI - È del Bayern Monaco il primo round della super sfida degli ottavi di Champions tra Psg e i bavaresi. Come nella finale del 2020, è Coman a decidere la gara e a giustiziare i suoi ex compagni: al 53', da poco spostato sulla fascia destra dopo l'uscita di Cancelo, l'esterno francese colpisce da dentro l'area col piatto al volo e buca Donnarumma, impreciso e infilato centralmente sotto al corpo. La papera dell'ex portiere del Milan costa caro al Paris, che pareggia all'83' con Mbappé, sganciato nella ripresa dalla panchina, ma il Var annulla per fuorigioco. Finisce 0-1 (il Bayern chiude in dieci per il rosso a Pavard al 92'), appuntamento per il ritorno all'8 marzo a Monaco. Nota a margine: è stata una notte speciale per Warren Zaïre-Emery, schierato titolare da Galtier a 16 anni e 343 giorni e per questo diventato il giocatore più giovane a disputare dal 1' una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League.