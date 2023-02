Giuseppe Rossi, ufficiale il ritorno alla Spal: i dettagli dell'operazione

FERRARA - "Pepito is back". Così alla vigilia del match casalingo contro il Como la Spal ha ufficializzato sui propri profili social il ritorno in biancazzurro dello svincolato 36enne attaccante Giuseppe Rossi , che andrà a rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Massimo Oddo , chiamato alla guida della squadra al posto dell' esonerato Daniele De Rossi . L'ex azzurro ha "sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023", come comunicato dal club del presidente Joe Tacopina che nei giorni scorsi aveva già ingaggiato un altro 'big' come Radja Nainggolan .

La nota del club

Questo il comunicato pubblicato dalla Spal sul proprio sito ufficiale: "Pepito Rossi è di nuovo biancazzurro! S.P.A.L. comunica di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023 con l'attaccante Giuseppe Rossi. Dopo l’esperienza ferrarese della scorsa stagione, nella quale ha realizzato 3 reti decisive per il raggiungimento degli obiettivi del Club nelle 14 partite giocate in Serie B, l’attaccante italo americano classe 1987, torna a vestire la maglia biancazzurra anche nella presente stagione sportiva. Cresciuto nelle giovanili del Parma, Rossi si traferisce al Manchester United nell’estate del 2004 ed il 15 ottobre 2005 esordisce con i Red Devils nel match contro il Sunderland, realizzando al debutto in Premier League anche la sua prima rete nella massima divisione inglese. Nel 2006 passa al Newcastle United che lascia a gennaio 2007 per tornare a vestire la casacca gialloblu del Parma con il quale realizza 9 gol nelle 19 partite del girone di ritorno della Serie A 2006/2007. L'anno seguente si trasferisce al Villarreal con cui colleziona 192 presenze ed 82 reti in cinque stagioni, partecipando a due edizioni della Champions League e altrettante dell'Europa League, competizione quest'ultima in cui nel 2010/2011 è risultato il secondo miglior marcatore con 11 gol in 14 apparizioni. Nell'estate 2012 arriva alla Fiorentina dove milita fino al 2017, con una parentesi di sei mesi nella stagione 2015/2016 tra le fila del Levante in Liga. Con i Viola realizza il suo record di reti in Serie A, mettendo a segno 16 gol in 21 presenze nel campionato 2013/2014. Successivamente vive un'esperienza in Spagna tra le fila del Celta Vigo ed una nuovamente in Italia con il Genoa, mentre nel 2020 si è unito alla squadra americana del Real Salt Lake City con la quale ha messo a referto 7 presenze e 1 rete nella Major League Soccer, la massima competizione calcistica statunitense. Da sempre presente nel giro delle Nazionali italiane giovanili, Rossi vanta anche 30 presenze e 7 reti nella Nazionale maggiore italiana ed una partecipazione alle Olimpiadi con 4 apparizioni e 4 gol a Pechino 2008. Il nuovo attaccante biancazzurro vestirà la maglia numero 49. Bentornato a Ferrara Pepito!".

