Conte: "Ritorno in Italia? Se capitasse qualcosa di importante..."

Antonio Conte ha parlato in occasione del Timone d'Oro ad Arezzo, dove ha ricevuto un premio. L'allenatore, reduce dall'esperienza al Tottenham , si è espresso su un possibile ritorno in panchina .

Conte sul futuro: "La voglia c'è sempre, cerco uno stimolo"

Conte ha parlato così della possibilità di tornare ad allenare già all'inizio della prossima stagione: "La voglia di allenare c'è sempre, altrimenti mi dovrei guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Non ho comunque il bisogno spasmodico di avere una panchina, ma se dovesse capitare qualcosa di importante e serio lo prenderei in considerazione. Cerco qualcosa che mi dia uno stimolo, sia in Italia che all'estero".

"Tottenham? Qualcuno si accontentava..."

L'allenatore ha poi analizzato cosa non ha funzionato nell'ultima esperienza in Premier League: "Ci sono state cose positive e altre meno. Abbiamo fatto il massimo e dato tutto quello che avevamo. Quando sono arrivato la squadra era ottava/nona, ma siamo comunque arrivati in Champions. Poi quest'anno, con la squadra quarta, ho deciso di dividere la mia strada con quella del Tottenham, qualcuno si accontentava".