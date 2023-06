Frattesi tra Inter, Juve e Roma: gli ultimi sviluppi

L’Inter ha fatto la sua mossa per Frattesi . Il Sassuolo, infatti, ha accettato come contropartita tecnica il cartellino di Mulattieri . Manca invece l’intesa sul conguaglio economico, anche se le distanze sono ridotte: 30 milioni di euro o poco più . Il club nerazzurro, però, non può permettersi di andare all’affondo decisivo e chiudere l’operazione. Prima di acquistare, infatti, il diktat della proprietà è di vendere, nella prospettiva del già annunciato - anche a Inzaghi, che non ha certo fatto i salti di gioia - mercato a costo o a budget zero . Significa che è ancora tutto aperto e che i club interessati al centrocampista azzurro restano in corsa.

Frattesi, Juve, Milan e Roma sullo sfondo

Proprio in questo senso è significativo che la Juventus, per oggi, abbia in agenda una riunione con il Sassuolo. Mentre il Milan, la prossima settimana, incontrerà Riso, l’agente di Frattesi. Insomma, la contesa si allarga. Visto che a caccia c’è pure la Roma, che, nel frattempo, osserva e valuta, forte del 30% sulla rivendita del centrocampista, che comporterebbe automaticamente un abbassamento del prezzo, oppure, in caso di cessione ad un altro club, assicurerebbe un tesoretto prezioso per i forzieri giallorossi. La sensazione, comunque, è che la partita non si chiuderà in tempi rapidi. Perché anche Juve e Roma, ad esempio, al di là di poter inserire nell’operazione giovani interessanti per la squadra neroverde, devono dare comunque la priorità alle vendite, esattamente come l’Inter.

Inter-Milinkovic, nodo Lotito

Sempre a proposito del club nerazzurro, nella lista per il centrocampo, è evidenziato anche il nome di Milinkovic. Anzi, dipendesse da Inzaghi, probabilmente, la prima scelta sarebbe proprio il serbo. Facile comprendere il motivo: ha più fisico e, in mediana, l’Inter avrebbe bisogno di aggiungere chili e centimetri, e, in generale, ha caratteristiche differenti rispetto agli altri centrocampisti nerazzurri. C’è un problema, però: Lotito. Trattare con il presidente della Lazio, infatti, è sempre complicato ed è difficile ragionare su una formula che, in qualche misura, accontenti le esigenze di entrambe le società. Lotito, insomma, punta sempre a spuntarla e ad ottenere il massimo per sé. Nel frattempo l’Inter oggi riscatterà Acerbi.

Inter-Sassuolo, intreccio di mercato

Con il Sassuolo, invece, sarebbe tutto diverso. Al di là degli eccellenti rapporti tra Marotta e Carnevali, il club neroverde ha sempre dato la disponibilità a venire incontro alle esigenze della controparte. Ci sarebbe margine, dunque, per mettere in piedi un’operazione con la formula del prestito, con obbligo di riscatto. Tale ipotesi per Milinkovic non sarebbe percorribile, non solo per la rigidità di Lotito, ma anche perché il contratto del serbo è in scadenza nel 2024. Frattesi, inoltre, pur nella prospettiva di un corposo aumento rispetto al suo attuale ingaggio, andrebbe a guadagnare comunque meno rispetto al gioiello della Lazio. Ed è ormai chiaro che i club tendano a privilegiare gli aspetti economici rispetto a quelli più prettamente tecnici. Attenzione, Frattesi è fior di giocatore, per di più con maggior margine di crescita rispetto a Milinkovic: significa che Inzaghi, in ogni caso, cascherebbe bene. Il vero problema, semmai, è come andare all’assalto del Sassuolo, tradotto: come recuperare le risorse necessari per fare una vera offerta. Se l’intenzione è davvero quella di tenere Brozovic (a meno che non si lui a chiedere di essere ceduto), allora è necessario trovare un’altra pedina da sacrificare…