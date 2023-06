Barcellona, Gundogan è ufficiale: ha firmato fino al 2025

BARCELLONA - Ilkay Gundogan è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona . Dopo settimane di indiscrezione e trattative è arrivato l'annuncio ufficiale . Il centrocampista tedesco lascia a parametro zero il Manchester City , con cui ha chiuso la sua avventura conquistando la Champions League , e si unisce ai blaugrana. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2025 , con l'opzione per un altro anno, e una clausola rescissoria fissata a 400 milioni di euro .

Gundogan è ufficiale: il comunicato del Barcellona

Il Barcellona, che intanto vede sfumare l'obiettivo Brozovic, ha chiuso così il primo rinforzo per Xavi. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito blaugrana: "FC Barcelona e Ilkay Gundogan hanno raggiunto un accordo: il nazionale tedesco ha firmato con i catalani ora che il suo contratto con il Manchester City è terminato. Si unirà per due stagioni, fino al 30 giugno 2025, con l'opzione per rimanere un altro anno. La sua clausola è stata fissata a 400 milioni di euro. Gundogan compierà 33 anni il prossimo 24 ottobre e ha alle spalle una lunga e brillante carriera calcistica. Ora sta arrivando al Barcellona, un centrocampista offensivo che può leggere il gioco alla perfezione e che sa anche come mettere la palla in fondo alla rete. Uno dei migliori centrocampisti del mondo dell'ultimo decennio".