Inter, Brozovic all'Al Nassr: rilancio decisivo, battuto il Barcellona

MILANO - È ormai fatta per il trasferimento di Marcelo Brozovic all’Al Nassr. Dopo settimane di trattative il club saudita ha presentato un'offerta che soddisfa il giocatore e l'Inter: circa 25 milioni per il club e un ingaggio che supera i 20 milioni di euro a stagione per il croato. L'Al Nassr rimane fiducioso sulla buona riuscita dell'operazione dopo questo rilancio, ora si aspetta solo la decisione definitiva di Brozovic. L'Inter aspetta per chiudere una cessione che potrebbe sbloccare il mercato.