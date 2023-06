Inter, l'indizio social enigmatico di Brozovic: futuro in Arabia Saudita?

MILANO - Marcelo Brozovic ha un futuro tutto da scrivere. Il centrocampista dell’Inter è al centro di voci di mercato e lui ci ha messo sopra il carico da novanta. Come? Postando tra le storie del suo profilo Instagram un indizio enigmatico, dove c’è scritto: «Loading, please wait» su una barra in fase di carica, stile batteria dello smartphone, che però è ancora lontana dal “pieno“.