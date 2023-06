“Al-Hilal scatenato: a Parigi per il colpo Verratti“

PARIGI (Francia) - L'Al-Hilal sta facendo spesa in Europa . Dopo l'ingaggio di Koulibaly e i pensieri su Gattuso nel ruolo di allenatore , dalla Francia, più precisamente dalle colonne dell'Equipe, arriva la notizia che il club saudita ha messo nel mirino Marco Verratti, centrocampista del Psg e dell'Italia di Roberto Mancini. Di più. I massimi dirgenti dell'Al-Hilal si trovano a Parigi per convincere Verratti ad abbracciare il loro progetto.

Al-Hilal su Verratti, attesa per l'offerta

Verratti è sotto contratto fino al 2026, ma in una cena a Cannes ha rivelato ad alcuni compagni di squadra di non escludere la possibilità di lasciare Parigi e i tifosi del Psg. L'Al-Hilal, intanto, è scatenato e in forte pressing, anche se non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il cartellino del centrocampista.