Messi e la polemica con i tifosi del Psg: "Fanno sempre così"

Messi sul rapporto con i tifosi del Psg

Le tensioni sono sfociate negli ultimi mesi della Pulce a Parigi, con fischi e cori di contestazione. Sul rapporto con la tifoseria lo stesso Messi, pronto per la sua nuova avventura all'Inter Miami, si è espresso così ai microfoni di Sky Sport: "L'inizio è stato fantastico, mi hanno accolto benissimo. Poi qualcosa è cambiato, una parte della tifoseria ha iniziato a trattarmi diversamente. Penso che la maggior parte dei tifosi mi ha sostenuto come al mio arrivo, ma c'è stata una rottura con un gruppo della tifoseria del Psg. Io non volevo che accadesse ciò, ma è sempre andata così. È successo anche con Mbappé e Neymar, so il modo in cui si comportano, fanno sempre così. Porto con me tutta la gente che mi ha rispettato, come io ho rispettato loro dal primo giorno".