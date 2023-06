Dybala fa gli auguri a Messi: il messaggio sui social

Messi, Dybala e il compleanno speciale

Cresciuto nel mito della Pulce, Dybala non ha mai nascosto la sua ammirazione per Messi. D'altronde come ogni amante del calcio in Argentina. E tutti loro gli hanno dimostrato un grandissimo attaccamento nella partita d'addio dal Newell's Old Boys (prima squadra di Messi) di Maxi Rodriguez. Andata in scena nella giornata di sabato, lo stadio Marcelo Bielsa è esploso quando l'ex Barcellona ha fatto il suo ingresso in campo e l'ha festeggiato poi alla mezzanotte per il compleanno.