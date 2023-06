Roma, assist di Totti a Dybala: "Sì alla 10, ma a una condizione..."

Totti su Dybala, Mourinho e il suo futuro

"La merita se pensa di rimanere altri dieci-venti anni a Roma" ha detto Totti margine del raduno di Operazione Nostalgia, in cui ha dato spettacolo insieme ad Alessandro Del Piero ed altri ex campioni della Serie A nel match andato in scena al 'Mazza' di Ferrara. Ancora una volta complimenti per José Mourinho ("Grande allenatore e grande uomo, ha fatto tantissimo. Speriamo che possa continuare così") e infine un sogno per il futuro: "Se mi piacerebbe tornare in giallorosso? A chi è che non piacerebbe stare dentro alla Roma".