Carnevali, le offerte per Frattesi: "Nessun club è in vantaggio"

Carnevali sul futuro di Frattesi

Sul futuro di Frattesi si è espresso l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, presente al galà di apertura del calciomercato a Rimini. L'ad ha spiegato così la situazione attuale: "Al momento la situazione è abbastanza ferma. Le trattative continuano, si parla con più squadre. Non c'è nessuna squadra che è in vantaggio sulle altre. Stiamo facendo le nostre considerazioni, sarà ancora lunga. Una cosa è certa: non mancano le richieste per il ragazzo".