Frattesi, parla l'agente: "Inter? Devono prima risolvere altre cose"

Riso: "Frattesi all'Inter? Devono risolvere altre cose"

Sulla situazione si è espresso Giuseppe Riso, agente di Frattesi presente al galà di apertura del calciomercato a Rimini. Il procuratore ha risposto ad alcune domande su Sky Sport, tra cui principalmente sulla situazione legata al centrocampista del Sassuolo: "Io sono qui con Carnevali che mi ha invitato a cena. Marotta al tavolo con noi? Sì. Può essere la serata di Frattesi all’Inter? No, credo che prima debbano prima risolvere altre cose”. Poi sui suoi altri assistiti: “Ufficialità di Tonali al Newcastle? Stanno definendo gli ultimi dettagli. Gagliardini al Monza? Non abbiamo ancora l'accordo, devo vedere Galliani. Daniel Maldini? È presto per dire se andrà o meno all’Empoli. Colombo? Partirà in ritiro con il Milan".