Inter, Marotta su Frattesi: "Il prezzo continua a salire"

Marotta: "Frattesi? Carnevali è molto bravo"

Sulla situazione si è espresso anche l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, presente al galà di apertura del calciomercato a Rimini. "Non è una questione facile - le parole dell'ad dell'Inter -, perché Carnevali è molto bravo e sa destreggiarsi benissimo in questo tipo di situazioni. Non ha ancora ricevuto tutte le offerte, per questo il prezzo di Frattesi continua a salire".