"City su De Jong, ma il Barcellona spara altissimo"

De Jong al Manchester City? Per Xavi è intoccabile

Dopo un avvio complicato, l'ex Ajax è diventato una pedina fondamentale per il tecnico Xavi, che avrebbe quindi già posto il veto sulla sua cessione. Come detto i blaugrana chiedono 100 milioni, una cifra simile che era stata richiesta dal West Ham la scorsa settimana per Rice, poi gentilmente rispedita al mittente dal City. Quindi, l'affare resta tutto da decifrare, anche in base alle riflessioni che faranno Pep Guardiola e i dirigenti inglesi.