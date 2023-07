Nuova maglia da trasferta per il Psg, Mbappé e Verratti i testimonial

PARIGI (FRANCIA) - Tre big dal destino incerto, ma il Psg non rinuncia ai loro volti per lanciare la nuova maglia da trasferta della prossima stagione , bianca con una fascia centrale con i colori tradizionali del club, rosso e blu.

Psg, Mbappé e Verratti testimonial con Neymar

A fare da testimonial sono infatti Kylian Mbappé (in scadenza tra un anno e corteggiato dal Real Madrid e dalla Premier League), Marco Verratti (sirene arabe per il centrocampista azzurro) e Neymar (che è reduce da un infortunio e potrebbe rilanciarsi sotto la guida di Luis Enrique, suo vecchio allenanatore nel Barcellona e futuro tecnico dei parigini). La presentazione della maglia è avvenuta a margine della 'We Run Paris', la 10 km organizzata dal Psg che si concluderà al Parco dei principi, davanti alla tribuna Auteuil.