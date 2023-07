Da Lukaku a Mbappé: il mercato del gioco dei nove

Se Mbappé lascia il Psg scatta l'effetto domino

Tutti in attesa, naturalmente anche in Serie A. Chiedere alla Juve, che ha messo le mani su Lukaku, facendo saltare il suo ritorno all’Inter e stringendo un patto che, al momento, sta reggendo a tutte le offensive. I bianconeri hanno pronto un contratto triennale a 9 milioni a stagione per Big Rom, che è ai margini del Chelsea, si allena a parte e aspetta che i bianconeri possano portare al traguardo l’offensiva imbastita nelle scorse settimane. Per farlo, però, deve partire appunto il domino continentale. Ecco perché tutti guardano a Parigi e a Mbappé. Con l’addio di Kylian si aprirebbe la corsa alla successione che coinvolge in primis Vlahovic. Lo juventino, reduce da un’annata di alti e bassi e da dissapori con Massimiliano Allegri, avrebbe già un principio di accordo con i campioni di Francia ma alla Continassa non sono arrivate off erte. Con 70-80 milioni, l’affare si farà. Risorse che saranno in parte dirottate sull’affare Lukaku. Dusan, però, non è l’unico indiziato a raccogliere il testimone di Kylian. Trema infatti pure il Napoli per Osimhen: il bomber dello scudetto, alle prese con un rinnovo di contratto che ancora non si concretizza, potrebbe infatti diventare un obiettivo del Psg, che lo segue da tempo. E il Bayern Monaco? I campioni di Germania sono a caccia di un “vero “9” dopo che l’esperimento Mané è fallito ed è in pole position per Harry Kane: per ora il Tottenham ha rifi utato 80 milioni, ma i bavaresi sono pronti al rilancio per raggiungere quota 100. L’inglese, comunque, è nel mirino pure dei parigini ma non, almeno per ora, del Manchester United, al contrario dei rumor che si sono susseguiti. I Red Devils sono pronti a scendere in campo nella grande partita dei centravanti e hanno come priorità l’atalantino Rasmus Hojlund, sul taccuino pure del Psg. La Dea ha trovato in Bilal Touré dell’Almeria il sostituto, quindi la situazione del giovane danese è destinata a sbloccarsi presto. Pronti per lo show?