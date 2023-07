"Dall'Al-Hilal 300 milioni per Mbappé, il Psg accetta l'offerta"

PARIGI (FRANCIA) - "Il Paris Saint-Germain ha accettato l'offerta di 259 milioni di sterline (300 milioni di euro, ndr) presentata dall'Al Hilal per Kylian Mbappé". A sostenerlo è 'Sky Sport News' che conferma così quanto anticipato dall'agenzia di stampa francese 'Afp', secondo cui il club parigino ha autorizzato il club saudita a parlare con il 24enne attaccante in scadenza nel 2024 e deciso a non rinnovare il proprio contratto con i campioni di Francia ( che lo hanno così escluso dalla tournée estiva in Giappone ) per approdare poi tra un anno a parametro zero al Real Madrid .

Mbappé tra il Real, l'offerta araba e l'ultimatum del Psg

L'Al Hilal (che ha sede a Riad e ha già acquistato l'ex napoletano Koulibaly dal Chelsea e Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio) ha fatto un'offerta formale per lettera stando a quanto riferito alla 'Afp' da una fonte vicina alla trattativa (che non specifica però la cifra offerta al calciatore francese). Il trasferimento potrebbe essere comunque effettuato solo con il benestare di Mbappé, che vuole il Real e per ora non ha mai espresso interesse a trasferirsi nel campionato saudita, torneo in rapida crescita. Il presidente dei parigini Al Khelaifi gli ha dato l'ultimatum: o firma, o verrà ceduto quest'estate, perché il Psg non vuole perderlo tra un anno a parametro zero.