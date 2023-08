Guardiola e la dura replica al Barcellona: "Bernardo Silva? Nessuna offerta adeguata"

City, Guardiola già scherza con il nuovo acquisto: "Che bel cognome!"

Guardiola blinda Bernardo Silva e Walker

L'allenatore catalano del Manchester City non vuole rinunciare al suo gioiellino, leader di un centrocampo che ha già perso Gundogan, passato da svincolato proprio al Barça: "Bernardo non è come Gundogan, che aveva terminato il suo contratto. Sostituire i due sarebbe molto difficile e se qualcuno lo vuole salirà su un aereo e verrà qui, parlerà con il nostro direttore sportivo e il nostro CEO. In ogni caso - ha sottolineato Guardiola - non abbiamo ancora ricevuto un'offerta adeguata". Il tecnico, dopo il trionfo in Premier e in Champions League, non vuole che la squadra perda pezzi e blinda anche Walker, corteggiato dal Bayern Monaco: "Sono calciatori importanti per noi - ha precisato Pep -. Vogliamo che rimangano e faremo tutto il possibile per farli restare".