"Manchester City, Bernardo Silva può salutare: il sostituto è un ex Inter"

ROMA - Kyle Walker va verso il rinnovo con il Manchester City: il tutto nonostante il pressing del Bayern Monaco che, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, si sarebbe fatto sotto per l'esterno inglese. Ma Walker preferirebbe restare in Premier, anzi, sembra che il 33enne, approdato nel 2017 al City dal Tottenham, sia anche in procinto di prolungare il proprio contratto con i citizens, attualmente in scadenza tra un anno.