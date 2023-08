Bayern, Kane è ufficiale. Il saluto sui social al Tottenham

Kane, visite mediche e firma

Kane si trova già in Germania, dove ha svolto le visite mediche ed ora firmerà il contratto che lo legherà ai tedeschi per quattro anni. L'attaccante potrebbe essere già a disposizione per la Supercoppa di Germania, con il Bayern che sfiderà il Lipsia.

Kane saluta il Tottenham sui social

Ad annunciare il trasferimento è stato lo stesso Kane, che tramite i social ha voluto informare i tifosi della sua decisione. Kane lascia il Tottenham dopo 10 stagioni, ad un anno dalla scadenza del contratto: "Ciao a tutti. Voglio essere io il primo a parlare e a dire che oggi dico addio al club. Ovviamente provo tante emozioni in questo momento. Sono ovviamente triste di lasciare il club in cui ho trascorso gli ultimi 20 anni di vita, da quando ero un ragazzino di 11 anni. Sono stati grandi momenti e ho ricordi davvero speciali. Voglio ringraziare tutti quanti, dai tifosi alla società, lo staff e i compagni".