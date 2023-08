Kane accetta il Bayern ma serve l'ultimo ok del Tottenham

Kane al Bayern, atteso il via libera

Secondo i media inglesi, il club di Londra non ha ancora dato il via libera definitivo a Harry Kane per volare in Germania per le visite mediche al Bayern Monaco, nonostante l'ok arrivato ieri sera. Ma è tutto in divenire: l'accordo c'è, è totale tra i club e tra Kane e il Bayern, si attende soltanto l'ultimo ok del Tottenham.