Mercato, tutte le occasioni a parametro zero: Giroud e gli altri big

Campioni alla ricerca dell’ultimo contratto . Fuoriclasse indecisi sul proprio futuro e al centro del mercato, che li vedrà da assoluti protagonisti nelle prossime settimane e in alcuni casi fino ad aprile-maggio. È il calciomercato dei giocatori in scadenza nel 2024 : una sorta di fiera delle ghiotte opportunità, ma anche un market molto costoso pensando agli altissimi stipendi di alcune star. La classifica è comandata così da Kylian Mbappé che, con il bonus permanenza 2023-2024, quest’anno guadagnerà circa 75 milioni di euro netti. Come è noto il futuro dell’attaccante francese, nel mirino del Liverpool, si deciderà più avanti e sarà legato al cammino del Psg in Champions League. Il Real lo segue ancora anche se in questo momento a Madrid hanno altre priorità e preferiscono godersi le prodezze di Bellingham.

Lazio, Juve su Felipe Anderson

Pure in Italia è sempre la situazione di un campione transalpino a tenere banco. E ci riferiamo ad Adrien Rabiot, stella della Juventus in scadenza a giugno e alle prese con una serie di riflessioni sul futuro. Le offerte sicuramente non gli mancano e aumenteranno, ma la permanenza alla Juve resta una concreta possibilità: se ne discuterà più avanti, quando anche il futuro della guida tecnica sarà più chiaro. Intanto i bianconeri restano vigili su un altro giocatore con il contratto in scadenza, ovvero Felipe Anderson. La Lazio aveva presentato al fantasista un’offerta da 3,5 milioni, ma il brasiliano ha preso tempo e viste anche le sue prestazioni sottotono non sono arrivati rilanci. In ogni caso da parte dei biancocelesti non c’è totale chiusura alla possibilità di proseguire il rapporto. Va monitorata anche la situazione del giapponese Kamada, che ha nel contratto un’opzione biennale esercitabile solo con il suo assenso. Deciderà quindi lui se rinnovare o andare via a zero.

Inter, due colpi a parametro zero

Ci sono poi due calciatori molto richiesti a scaldare il mercato in Italia. Il primo è l’attaccante del Porto Mehdi Taremi che, dopo la trattativa con il Milan della scorsa estate, è diventato un obiettivo caldissimo dell’Inter per giugno. Lui guadagna circa 1,8 milioni di euro a stagione e ne chiede almeno 5,5, più bonus, per firmare con la nuova società. Djaló, invece, ha l’accordo con i nerazzurri per l’estate e si tratta di un’intesa che vorrebbe mantenere, vista la fedeltà dimostrata dagli interisti: Marotta lo ha corteggiato anche durante il suo infortunio. Ma i meneghini devono vigilare sulla Juventus, protagonista di una manovra di disturbo per gennaio, ed in contatto con il Lille.

Giroud, Muriel e gli altri parametro zero

«Non guardo oltre questa stagione», ha invece dichiarato Giroud parlando del futuro. Il Milan è sicuramente soddisfatto del suo rendimento, ma il tema rinnovo verrà affrontato più avanti, presumibilmente da marzo in poi. Nella lista dei goleador con il contratto a termine figura anche Luis Muriel. Il colombiano guadagna circa 1,8 milioni di euro a stagione con l’Atalanta che ragiona su un prolungamento, ma solo a cifre e condizioni diverse. Intanto si sono diffuse delle voci su alcuni contatti con l’Inter, ma senza l’uscita di Sanchez a Milano non prevedono nuovi rinforzi. Di certo, in futuro il 32enne potrebbe valutare delle offerte dalla Turchia e dall’Arabia. Anche Leonardo Spinazzola ha ricevuto proposte da Instanbul e dai club sauditi. Con la Roma il rapporto è ormai agli sgoccioli e l’obiettivo condiviso è quello di arrivare ad una soluzione in tempi rapidi e soddisfacenti per tutti. Infine, a centrocampo spicca l’occasione Jorginho. L’italo-brasiliano, classe ’91, non sta collezionando diversi minuti. L’Arsenal, da parte sua, lo considera ancora un elemento importante della rosa, anche se è pronto a valutare in estate un nuovo innesto a centrocampo.