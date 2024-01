Di Francesco snobba Huijsen: "Ci ho parlato ma ora non mi interessa"

Ormai manca solamente l'ufficialità, ma Huijsen è un nuovo giocatore della Roma. Arriva in prestito dalla Juve per sopperire all'emergenza in difesa della squadra di Mourinho. La tifoseria giallorossa si è spaccata sul suo arrivo, c'è chi lo approva e chi no. A chi sicuramente non è piaciuta la mossa dell'olandese è stato il Frosinone.