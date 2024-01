Diretta Huijsen alla Roma: segui il suo arrivo LIVE

Roma - La Roma e Mourinho aspettano il suo difensore: Huijsen è sbarcato a Fiumicino alle 16.40 con un volo di linea da Torino. Sereno e sorridente, adesso il giovane gioiello in prestito dalla Juve sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club giallorosso fino a giugno 2024. Segui l'evento in tempo reale con noi.

17:09

Huijsen a disposizione per Roma-Atalanta, ma difficilmente sarà titolare

Se saranno rispettati i tempi di visite e firme, Huijsen sarà a disposizione di Mourinho già per la sfida con l'Atalanta, in programma domenica sera all'Olimpico. Difficilmente comunque partirà titolare. Troppo poco il tempo per ambientarsi e conoscere i nuovi compagni. Anche se la Roma deve affrontare una vera e propria emergenza in difesa, è difficile che il tecnico portoghese scelga di impiegarlo dal 1'.

16:55

Di Francesco: "Huijsen? Al Frosinone voglio gente motivata"

"Ho parlato con Huijsen perché lui voleva confrontarsi con me e non io con lui ma poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa. Qui deve venire chi è motivato perché i giovani a Frosinone stanno crescendo e devono avere la voglia e la possibilità di migliorare anche sbagliando". Sono le parole del tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida con il Monza.

16:43

Huijsen è atterrato

In perfetto orario, il volo da Torino con Huijsen a bordo è atterrato all'aeroporto Fiumicino di Roma

16:36

Il messaggio sui social di Huijsen

"Il 2023 è stato un anno da ricordare, non vedo l'ora per ciò che arriverà nel 2024". Questo l'ultimo messaggio pubblicato su instagram da Huijsen due giorni fa

16:17

Chi è Huijsen

Chi è Huijsen

16:16

Huijsen alla Roma, tutti i dettagli dell'affare

Huijsen alla Roma, tutti i dettagli dell'affare

16:14

L'abbraccio con Mourinho è diventato virale

Significativo l'abbraccio con Mourinho in occasione di Juventus-Roma allo Stadium. Il video è diventato virale

16:12

Attesa a Fiumicino

Il giovane difensore olandese della Juve è atteso alle 16.40 a Fiumicino

