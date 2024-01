La Roma ha chiuso per Huijsen. Classe 2005, arriva in giallorosso con la formula del prestito secco. Il giovane difensore è tra i prodotti della fiorente Next Gen della Juventus. In occasione del match tra la Roma e i bianconeri, c'è stato anche un abbraccio con Mourinho che ha dato un importante indizio di mercato, con l'operazione che si è formalizzata quest'oggi.