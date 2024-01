Roma, preso Huijsen dalla Juve: arriva in prestito secco. Tutti i dettagli dell'affare

Colpo per la Roma che strappa il difensore olandese della Juventus Dean Huijsen al Frosinone. Il giovane centrale classe 2005 arriverà in prestito secco oneroso dal club bianconero e svolgerà probabilmente le visite mediche già in giornata. Alla fine è risultata decisiva la volontà del ragazzo di vestire la maglia giallorossa e di fare questa esperienza agli ordini di un tecnico come José Mourinho che salutò calorosamente con un abbraccio al termine della sfida tra Juve e Roma.