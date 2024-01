Futuro Mourinho, due opzioni: l’Arabia o la Premier

ROMA - L’Arabia esaudita? Ora diventa una possibilità. José Mourinho l’aveva studiata, apprezzata e poi rifiutata per quel vincolo d’amore che sentiva di avere con la Roma e i suoi tifosi. Alla sua gente, lasciando Trigoria, ha riservato un pensiero denso di sentimenti: «Grazie a tutti, con voi ho passato due anni bellissimi!». Poi, in serata, ha pubblicato un video con le foto più belle della sua avventura - dal bagno di folla per la vittoria della Conference agli striscioni della Sud, passando per il “cerchio” di Budapest prima dei rigori e gli abbracci con Mancini, Dybala e Bove - accompagnate dalla sinfonia del film “Il Gladiatore” e corredate da un testo: «Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità». Non sono mancate le lacrime, né gli abbracci con i calciatori dentro lo spogliatoio. Ma oggi, è già futuro. E José dovrà iniziare a ragionarci: senza un accordo per la risoluzione del contratto, resterà legato al club fino al 30 giugno. Lui non ha particolare fretta, ma Friedkin potrebbe proporre una sorta di buonuscita per evitare di pagargli altri 5 mesi di stipendio.