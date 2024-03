Sudakov, che duello tra Napoli e Juve: retroscena e dettagli

Georgiy Sudakov, 21 anni, talento purissimo sublimato nella definizione di stellina del calcio ucraino, si diverte un mondo a fare il trequartista anche con le parole: come fa certi assist di mercato lui, beh, è arte rarissima. Di pochi raffinati. Uno spettacolo vero. Domani sarà impegnato con la sua nazionale allo “Stadion Bilino Polje” di Zenica, in Bosnia-Erzegovina, contro i padroni di casa nella semifinale dei playoff per andare all’Europeo, ma l’Ucraina non smette di appassionarsi al tema del suo futuro. Dopo Mudryk, ceduto al Chelsea a gennaio 2023 per 70 milioni più 30 di bonus - record per il Paese -, lo Shakhtar ora punta tutto su di lui per un altro all-in. E questo Georgiy lo sa e lo racconta sinceramente: «Il Napoli ha offerto 40 milioni per me». A gennaio, sì. «E anche la Juve ha fatto una proposta ufficiale». Non quantificata. La sfida infinita che dall’estate alla primavera ha già incluso un direttore sportivo (Giuntoli), due giocatori (Koopmeiners e Samardzic), vari dossier lasciati in eredità dal ds al suo vecchio ufficio o secretati e portati via nel nuovo, il campionato e il Mondiale per club, dà il benvenuto sulla scena a un altro protagonista: è sempre Napoli-Juventus.