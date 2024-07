Ufficiale, Rakitic lascia l'Arabia e va da Gattuso: il comunicato

Per la prima volta in carriera, Ivan Rakitic giocherà in Croazia . Nonostante sia una leggenda della nazionale croata, non aveva mai giocato nella SuperSport HNL. Ci ha pensato l'Hajduk Spalato di Gattuso a portarlo in patria. Il centrocampista ha lasciato l'Arabia e ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Rakitic allo Spalato: il comunicato

Questo il comunicato del club: "L'HNK Hajduk è particolarmente lieto di confermare che Ivan Rakiti? indosserà la maglia bianca la prossima stagione! Uno dei più grandi giocatori della storia del calcio croato, poco prima di mezzanotte, ha firmato un contratto con l'Hajduk fino alla fine della prossima stagione con l'opzione di un ulteriore prolungamento per un'altra stagione. Ivan arriverà a Spalato domenica e sarà presentato cerimonialmente nella conferenza stampa che inizierà alle 19:30 nel salone Bijeli. Nella sua carriera ha vinto quasi tutto ciò che si poteva vincere. Uno dei giocatori chiave nella conquista dell'argento con la nazionale croata ai Mondiali in Russia. Vincitore della Champions League con il Barcellona, ??vincitore della Supercoppa UEFA, due volte vincitore dell'Europa League con il Siviglia, quattro vinte La Liga, quattro Copa del Rey, due Supercoppe spagnole, vinto il Campionato del Mondo per club, Coppa Svizzera, Coppa di Germania... È il giocatore più decorato mai arrivato nella SuperSport HNL. È nato il 10 marzo 1988 a Rheinfelden, in Svizzera, è cresciuto lì e ha iniziato a giocare a calcio, ma ha sempre desiderato giocare per la Croazia, con la quale è diventato una leggenda. Ha giocato 323 partite ufficiali con il Siviglia, 310 con il Barcellona, ??oltre 100 con lo Schalke 04, e all'inizio della sua carriera ha giocato nel Basilea. Nella seconda parte della scorsa stagione, dal Siviglia è passato all'Al-Shabab saudita, con il quale ha ormai rescisso il contratto per approdare all'Hajduk, dove indosserà la maglia numero 11. Ivan, benvenuto a Spalato, benvenuto a Hajduk!".