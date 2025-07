Caso Gyokeres, il presidente dello Sporting è durissimo: "Multa salata e scuse al gruppo"

"Siamo tranquilli. Tutto si risolverà con la chiusura del mercato, una multa salata e le scuse al gruppo", così Frederico Varandas, presidente Sporting, sul caso Gyokeres: l'attaccante, obiettivo di mercato dell'Arsenal, è sotto controllo disciplinare perché non si è presentato in ritiro. Come riportato dall'Agência Lusa, quando a Varandas è stato chiesto di commentare l'assenza di Gyokeres, non ha usato giri di parole: "Se non vogliono pagare il giusto valore di mercato per Viktor (Gyokeres), per i prossimi tre anni siamo più che disposti a trattenerlo".