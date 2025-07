Rios al Benfica, è ufficiale: i tifosi della Roma si scatenano nei commenti social

Richard Rios al Benfica, tutte le cifre dell'affare

Questo l'annuncio ufficiale del Benfica, che ha reso noti tutti i dettagli e le cifre dell'affare Rios: "Richard Ríos, un centrocampista di 25 anni, è entrato a far parte della squadra di calcio professionistica dello Sport Lisboa e Benfica - si legge nella nota del club portoghese -. Ha firmato un contratto con il club fino al 2030, trasferendosi dal Palmeiras al Luz. I termini dell'accordo sono stati dettagliati alla Commissione portoghese per il mercato dei valori mobiliari (CMVM): "Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa di aver raggiunto un accordo con il Palmeiras per l'acquisizione dei pieni diritti del giocatore Richard Ríos, per un importo di 27.000.000 di euro (ventisette milioni di euro). Il Benfica SAD - prosegue il comunicato - sarà responsabile di una parte del meccanismo di solidarietà per i club che hanno partecipato alla formazione del giocatore, che si stima in un importo aggiuntivo di circa 419.000 euro (quattrocentodiciannovemila euro). Si comunica inoltre che è stato firmato un contratto di impiego sportivo con il suddetto giocatore, valido fino al 30 giugno 2030, che include una clausola rescissoria del valore di 100.000.000 di euro (cento milioni di euro)".

Le prime parole di Rios: "Gioia immensa, giocare in Europa era un mio sogno"

Il nazionale colombiano si è poi presentato ai canali ufficiali del club, ringraziando i tifosi del Benfica per il loro affetto: "È una gioia immensa per me e la mia famiglia - ha dichiarato un emozionato Rios -. È un passo da gigante per la mia carriera. Giocare in Europa era un mio sogno, e ora essere in un club così importante come il Benfica è una grande soddisfazione per me e la mia famiglia".

