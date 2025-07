Roma, addio Rios e benvenuto Ferguson: tutti i retroscena delle trattative di Massara

ROMA - Accelerare: è il verbo di Trigoria. La parola d’ordine. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, lo sta traducendo in fatti Ricky Massara. Dopo l’arrivo ieri sera di El Aynaoui, che ha detto di essere «felice» della nuova avventura - e tanti saluti agli haters - nelle prossime ore sarà il turno di Evan Ferguson. Sarà lui, attaccante irlandese del Brighton, ventuno anni ancora da compiere, il secondo acquisto del nuovo corso giallorosso: sulla carta arriva come vice Dovbyk, nella realtà proverà a contendere il posto all’ucraino. Se tutto andrà come previsto, Massara lo farà sbarcare entro stasera a Roma per poi fargli firmare domani il contratto. La formula sarà quella del prestito oneroso (circa 3 milioni) con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni: presenze, gol e assist. L’investimento, nel caso, sarà importantissimo, compreso in una forbice tra i 30 e i 35 milioni.