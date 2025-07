Chi è El Aynaoui, alla scoperta del nuovo acquisto della Roma: curiosità e numeri 

La Roma è pronta ad accogliere il primo rinforzo per la stagione 2025-26: si tratta di Neil El Aynaoui, centrocampista franco-marocchino classe 2001 che sbarcherà nelle prossime ore in città per sostenere le visite mediche e diventare ufficialmente un giocatore giallorosso. L’operazione, chiusa con il Lens, rappresenta il primo tassello della nuova era targata Gasperini. L’allenatore, pronto a vedere la sua creatura nella prima amichevole , ha individuato in El Aynaoui il profilo ideale per rinforzare la linea mediana.

Roma, ecco il tuttocampista El Aynaoui

El Aynaoui è un vero e proprio “tuttocampista”, un giocatore versatile che unisce qualità tecniche, fisicità e intelligenza tattica, che non meritava critiche a scatola chiusa. Alto 1,85 cm e con un peso di 78 kg, eccelle nel gioco aereo e si distingue per la sua capacità di inserirsi senza palla, qualità che lo rende un’arma preziosa negli schemi di Gasperini. Bravo nel recupero e nella protezione del pallone, il ragazzo ha dimostrato di sapersi adattare a più ruoli in mezzo al campo. Rispetto a Manu Koné, già punto fermo della Roma, El Aynaoui è meno abile nella conduzione al piede, ma compensa con una spiccata capacità di “buttarsi dentro” e attaccare gli spazi, un aspetto che lo rende complementare al compagno di reparto.

I numeri con il Lens

Nella passata stagione con il Lens, El Aynaoui ha messo a segno 8 gol e 1 assist in 25 presenze in Ligue 1, nonostante sia stato titolare in sole 17 occasioni. La sua annata, però, non è stata priva di intoppi: il centrocampista ha saltato 10 partite a causa di infortuni. Il giocatore è ora in piena salute e pronto a superare le visite mediche al Campus Bio Medico di Roma, ultimo passo prima di firmare il contratto.

La famiglia di El Aynaoui

Neil El Aynaoui porta con sé un’eredità sportiva di primo piano. Figlio di Younes El Aynaoui, ex tennista marocchino che ha raggiunto la 14ª posizione nel ranking Atp, e di una madre culturista, il giovane centrocampista ha ereditato una fisicità importante e una mentalità forgiata dalla disciplina sportiva.