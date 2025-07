Roma-Trastevere, oggi il primo test ma Gasperini blinda Trigoria

L'amichevole contro il Trastevere

Oggi pomeriggio, in una Trigoria blindatissima, alle ore 18 in punto andrà in scena la prima amichevole della Roma di Gasperini. In realtà si tratta di un allenamento congiunto a porte chiuse. Come sparring partner è stato scelto il Trastevere, club che non ha ancora iniziato il ritiro precampionato. Da oltre un decennio, la prima squadra milita in Serie D grazie agli sforzi e alla passione della famiglia Betturri. È una sorta di derby in miniatura, un grande classico estivo. Il test Roma-Trastevere, infatti, era già andato in scena sia nell’era Mourinho (5-0 il punteggio finale) che durante il mandato di Fonseca (10-1).