Roma-Dybala, operazione rinnovo con ingaggio spalmato: fissato il primo incontro

Paulo Dybala ha vissuto gli ultimi novanta giorni della stagione soffrendo dalla tribuna. Pardon, dalla panchina, perché nonostante l’infortunio che lo ha costretto ai box non ha mai lasciato sola la squadra ma anche Ranieri che aveva chiesto il suo aiuto nelle vesti di leader del gruppo. Ha fatto ben oltre, si è sentito in dovere di accompagnare i suoi compagni di squadra nella preparazione di ogni partita: dal supporto negli allenamenti al Fulvio Bernardini alla supervisione del riscaldamento pre gara fino ai consigli da bordocampo e negli spogliatoi nel corso dei novanta minuti. All’Olimpico e in trasferta Dybala non si è perso nulla della sua Roma, esultando e soffrendo con il gruppo, supportando Ranieri e il suo staff e diventando un vero mental coach e vice allenatore di una squadra che ha dato il massimo per non sentire troppo la sua assenza in campo. Questa esperienza lo ha responsabilizzato ancor di più, lo ha reso partecipe a 360 gradi delle vicende giallorosse e lo ha coinvolto ben oltre l’aspetto lavorativo. La Roma è una famiglia, come hanno detto tanti giocatori nel corso di una stagione difficile e al tempo stesso esaltante, e Paulo vuole farne parte a lungo. La Capitale, così come Trigoria, è diventata una vera e propria casa, per questo motivo ha dato mandato al suo agente di lavorare su un nuovo accordo che possa soddisfare lui, restando in giallorossi nei prossimi anni di carriera, ma anche la Roma. Come? Spalmando l’ingaggio e aiutando economicamente il club. E sportivamente s’intende, con il suo contributo in campo tra qualità, fantasia e leadership.