Marsiglia, Rabiot sul mercato dopo la lite con Rowe: le squadre su di lui

Adrien Rabiot è ufficialmente sul mercato . L'ex centrocampista della Juve, reduce da una buona stagione con la maglia dell' Olympique Marsiglia , paga a caro prezzo il duro scontro con Jonathan Rowe , che ha spinto la società francese a prendere seri provvedimenti nei confronti dei due tesserati. Tutte le decisioni sono state avallate da Roberto De Zerbi .

Marsiglia, Rabiot sul mercato

Rabiot deve ora cercare una nuova sistemazione, a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di mercato. L’acceso confronto tra l'ex Psg e l'esterno offensivo inglese costa ai due calciatori l'inserimento nell'elenco dei partenti e una multa destinata alla fondazione del Marsiglia. La comunicazione ai giocatori è stata inoltrata nella giornata di lunedì, con il club che si è comunque reso disponibile a fornire ulteriori spiegazioni. Va precisato, inoltre, che Rowe era già destinato a lasciare il Velodrome, come testimonia il suo imminente trasferimento al Bologna di Vincenzo Italiano. Più delicata la situazione del classe '95, che faceva parte del progetto tecnico di De Zerbi. Il francese verrà ceduto alle condizioni stabilite dal Marsiglia: la richiesta iniziale è di 15 milioni di euro. Il centrocampista punta ad un altro club importante, che giochi possibilmente la Champions League. Smentito l’interessamento del Milan, mentre alcuni intermediari lo hanno offerto all’Inter e alla Juve in Italia, bussando parallelamente alla porta di diversi club della Premier League.