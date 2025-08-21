Echeverri lascia il Manchester City: ufficiale il trasferimento in Bundesliga

ROMA - Uno degli obiettivi iniziali del mercato estivo della Roma ha trovato squadra. Si tratta di Claudio Echeverri, 19enne trequartista argentino del Manchester City che aveva lanciato segnali ai giallorossi interagendo sui social con i suoi connazionali Soulé e Dybala , ma del quale è stato ufficializzato nelle ultime ore il trasferimento in Bundesliga .

Echeverri, niente Roma: ufficiale il prestito al Bayer Leverkusen

Se la Roma aveva provato a prenderlo a titolo temporaneo ma con un opzione di acquisto, a differenza dei giallorossi il Bayer Leverkusen ha invece accettato le condizione del City che voleva cederlo solo in prestito secco per riportarlo alla base in futuro. Echeverri, nella prossima stagione, indosserà così la maglia numero 9 del club tedesco che ha scelto Erik ten Hag per sostituire il tecnico Xabi Alonso, passato al Real Madrid. "I tifosi vengono allo stadio per vedere giocatori come Claudio -, ha dichiarato Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen parlando del talento argentino -. La sua creatività darà al nostro gioco nuove e interessanti sfaccettature".