Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Echeverri lascia il Manchester City: ufficiale il trasferimento in Bundesliga

Il 19enne argentino, che a inizio mercato era entrato nel mirino della Roma, ceduto in prestito secco al Bayer Leverkusen: tutti i dettagli
Echeverri lascia il Manchester City: ufficiale il trasferimento in Bundesliga© Bayer Leverkusen
2 min

ROMA - Uno degli obiettivi iniziali del mercato estivo della Roma ha trovato squadra. Si tratta di Claudio Echeverri, 19enne trequartista argentino del Manchester City che aveva lanciato segnali ai giallorossi interagendo sui social con i suoi connazionali Soulé e Dybala, ma del quale è stato ufficializzato nelle ultime ore il trasferimento in Bundesliga.

Echeverri, niente Roma: ufficiale il prestito al Bayer Leverkusen

Se la Roma aveva provato a prenderlo a titolo temporaneo ma con un opzione di acquisto, a differenza dei giallorossi il Bayer Leverkusen ha invece accettato le condizione del City che voleva cederlo solo in prestito secco per riportarlo alla base in futuro. Echeverri, nella prossima stagione, indosserà così la maglia numero 9 del club tedesco che ha scelto Erik ten Hag per sostituire il tecnico Xabi Alonso, passato al Real Madrid. "I tifosi vengono allo stadio per vedere giocatori come Claudio -, ha dichiarato Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen parlando del talento argentino -. La sua creatività darà al nostro gioco nuove e interessanti sfaccettature".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere

Donnarumma verso il CityIl West Ham insiste per Pellegrini